Pompeo wirft Iran Verbindungen zur Al Kaida vor

In seiner Rede vor dem National Press Club in Washington könnte Pompeo etwa Informationen über die Tötung des mutmaßlichen Al-Kaida-Vizechefs Abu Muhammad al Masri in Teheran im August vorlegen. Die „New York Times“ hatte im November berichtet, dass Masri, der als ein Drahtzieher der Bombenanschläge auf zwei US-Botschaften in Afrika 1998 gilt, von israelischen Agenten im Iran erschossen worden sei.