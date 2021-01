Die Wasserqualität bleibt das große Sorgenkind

Für heute, Montag, steht nach der langen Feiertagspause die nächste Besprechung rund um die Trinkwasserproblematik in Steyr am Programm. Thema: Das Ende der Chlorung! Diese ist seit dem Auftauchen der Fäkalkeime im August notwendig. Ende Jänner soll damit Schluss sein, so der Plan der Steyrer Stadtbetriebe.