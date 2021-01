Vorarlberg drückt bei den Impfungen aufs Tempo

Bisher sind in vier Alters- und Pflegeheimen - in Bregenz, Höchst, Dornbirn und Alberschwende - bereits Immunisierungen vorgenommen worden, nun nimmt das Impfprogramm so richtig Fahrt auf: Allein in der kommenden Woche wird an 31 Heimen geimpft, in der darauf folgenden Woche an weiteren elf. In der letzten Jännerwoche stehen dann die letzten drei Pflegeeinrichtungen auf dem Terminplan. Möglich geworden ist diese frühe Offensive auch deshalb, weil sowohl die Heimleitungen wie auch die Ärzteschaft große Anstrengungen unternommen haben, um das Angebot auf die Beine zu stellen.