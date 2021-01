400 Steirer im Jahr nach dem Rodeln im Krankenhaus

Dabei bleiben Unfälle nicht aus. 400 Menschen sind es im Schnitt jährlich in der Steiermark, die nach dem Rodeln im Krankenhaus landen. In einer Simulation fand das KfV gemeinsam mit der Technischen Universität Graz heraus, dass schon geringe Geschwindigkeiten Risiken bergen. „Bei Kindern sind bei zehn Stundenkilometern schwere bis schwerste Verletzungen möglich, wenn sie in einen Baum oder Zaun krachen“, sagt Tauner-Karner. Ab 20 km/h ist es auch für Erwachsene kritisch, ab 25 km/h sogar lebensgefährlich. „Dazu kommt das mangelnde Fahr-Können als Risiko. Man sollte sich vorher wenigstens ein Video ansehen“, sagt Tauner-Karner. Generell gilt: Kinder sitzen hinten, so sind sie vor einem Aufprall geschützt. Und immer mit beiden Beinen bremsen!