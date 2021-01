„Unser Herz schlägt für das Leben am Land“

Nach Jahren in Graz wieder zurück nach Hause

Hanna Mauser liebt das Landleben. Damit unterscheidet sie sich von vielen Frauen in ihrem Alter. Etwa 600 von ihnen verlassen pro Jahr - gut ausgebildet - die Dörfer und ziehen in Richtung Graz, zahlreiche weitere schlagen in Wien Wurzeln. Das Leben in der Landeshauptstadt kennen auch die Schwestern Christina und Stefanie Niederl. Ein paar Jahre haben sie dort gewohnt, nun sind sie wieder „zuhause“ in Gnas.