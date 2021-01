Szoboszlai: DARUM hat er Salzburg verlassen!

Leipzigs Neuzugang Dominik Szoboszlai fällt für das Spitzenspiel in der deutschen Bundesliga am Samstag gegen Borussia Dortmund aus. „Ich habe Adduktorenprobleme, die hatte ich auch schon in Salzburg. Ich habe längere Zeit mit Schmerzmitteln gespielt“, sagte der Ungar am Dienstag bei seiner Vorstellung in Leipzig. Dabei sprach Szoboszlai auch über die Gründe für seinen Wechsel von Salzburg zu Leipzig.