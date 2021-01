Land hilft maroden Betrieben aus der Krise

Um 18 Prozent stieg die Arbeitslosigkeit im Burgenland in einem Jahr, bundesweit um 31. Als attraktiv gilt für Betriebe das Wirtschaftsförderprogramm. „2020 haben wir trotz Corona 4000 Jobs gesichert und 1200 geschaffen“, zieht Landesrat Leonhard Schneemann Bilanz. Zur Drehscheibe wurde die Wirtschaftsagentur Burgenland punkto Beteiligungs- und Sanierungskoordination. So ließ sich etwa der Fortbetrieb der Pharmafirma Sanochemia in Neufeld mit einer Landesbeteiligung absichern. Unter dem Skandal um die Commerzialbank litten die Dachdeckerei Zimmermann und Fassadenprofi Stangl, deren Ex-Chefs in das Bank-Desaster verwickelt sein sollen. „Beide Betriebe konnte das Land mit privaten Investoren auffangen und 130 Arbeitsplätze retten“, so Schneemann.