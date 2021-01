Knirschen und Krachen | Leben mit dem Piks

Knirschen und Krachen: Ja, wo sind sie, die guten Nachrichten, die wir, gerade an einem so der Hoffnung gewidmeten Tag wie dem Dreikönigstag gerne hören und lesen würden? Die Realität: Eine Hiobsbotschaft jagt die andere. Die Stimmung im Land - und dafür sind nun gar keine Meinungsumfragen notwendig, die das garantiert bestätigen würden - ist jetzt im Jänner, für gewöhnlich der temperaturmäßige Tiefstpunkt im Jahreslauf, am stimmungsmäßigen Tiefstpunkt angelangt. Es knirscht und kracht kräftig in der Corona-Krise, der Politik gerät die Bewältigung der Pandemie zusehends aus dem Ruder. Für unsere Feiertags-Ausgabe haben wir den Versuch unternommen, uns die kritischsten Punkte näher anzusehen - von der Impfmisere über den immer längeren Lockdown, von den Tests bis zur Schule, der Gastronomie bis zu den immensen Kosten der Lockdowns. Und wir setzen uns auch mit der sinkenden Moral der Österreicher auseinander. „Es dauert einfach schon sehr lang und es ist leider kein Land in Sicht“, erklärt Peter Stippl, der Präsident des Österreichischen Bundesverbands für Psychotherapie, das Phänomen. Noch direkter formulierte es gestern Redaktionskollege Stefan Weinberger - und zwar richtig österreichisch: „Es ist zach.“ Da kann es (fast) nur noch bergauf gehen!