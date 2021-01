Auch in der Krise Bestnoten für Spital

Das Pflegeteam erzielte 96,2 von 100 möglichen Punkten, die Ärzte 94,5. Fünf Abteilungen wurden ausgezeichnet. „Das Vertrauen ist auf die großartige Arbeit der Mitarbeiter zurückzuführen. Die Patienten können sich darauf verlassen, dass sie bestens betreut werden“, so Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf. Insgesamt nahmen 4284 Patienten an der Befragung in St. Pölten teil.