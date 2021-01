Italien setzt wieder auf sein Corona-Ampelsystem

Mit Ende der Weihnachtsfeiertage, an denen ein Lockdown mit Schließung von Lokalen und Geschäften sowie mit Reisebeschränkungen gilt, soll das Ampelsystem wieder für Übersicht sorgen. So können etwa in gelben Zonen - anders als in den beiden anderen Risikogebieten - die Lokale tagsüber wieder öffnen. Erwartet wird, dass die meisten italienischen Regionen wie vor dem Lockdown über die Weihnachtsfeiertage als gelb eingestuft werden.