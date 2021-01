Grippe bleibt aus | Ermunterungen

Grippe bleibt aus. Das ist - neben der Hoffnung, dass die Impfungen in den nächsten Monaten nachhaltige Wirkung entfalten - einmal eine Frohbotschaft zwischen all den unerfreulichen Nachrichten rund um Corona: Denn die alljährliche Grippewelle bleibt in diesem Winter zumindest bisher völlig aus. Und das führen die Mediziner eindeutig auf die vielen Maßnahmen rund um die Corona-Bekämpfung zurück: Lockdown mit wenigen Kontakten, viel mehr Hygiene und vor allem Maske - all das senkt die Übertragungswahrscheinlichkeit nicht nur bei Corona, sondern auch bei der Grippe, die Jahr für Jahr viele Opfer in Österreich fordert und zu hoher Belastung der Krankenhäuser führt. Die könnte man gerade in diesem zweiten Corona-Winter so gar nicht gebrauchen. Zwar nicht ganz ausgeschlossen, dass uns doch noch eine Grippewelle erreicht - aber selbst wenn sie doch noch kommt dürfte sie milder ausfallen. Schließlich haben sich ja im Herbst auch wesentlich mehr Österreicher gegen die Influenza impfen lassen als in den Jahren davor. Auch in diesem Zusammenhang darf man wieder hoffen, dass wir aus der Corona-Pandemie etwas gelernt haben - und künftig auch die Grippe viel weniger Opfer fordern wird.