Meghan & Harry: Berührende Hommage an ihre Mamas

Harry und Meghan bauen sich Imperium in USA auf

In den letzten Wochen und Monaten haben Meghan und Harry fleißig an ihren neuen Projekten nach dem „Megxit“ gearbeitet. Unter anderem haben die beiden einen lukrativen Deal mit dem Streaming-Riesen Netflix abschließen können, für den sie künftig Filme, Serien und Dokumentationen produzieren wollen. Der Startschuss für ihre Zusammenarbeit mit Spotify fiel diese Woche mit ihrem ersten Podcast, in dem sie nicht nur mit Promis wie Elton John über das letzte Jahr plauderten, sondern auch zum ersten Mal Archies Stimme in der Öffentlichkeit zu hören war.