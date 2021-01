Katharina ist die schnellste Slalom-Dame der Welt

Elf Hundertstel waren es, die Kathi Liensberger am Semmering zu ihrem allerersten Weltcupsieg fehlten. Dem erstem Slalom-Triumph einer Österreicherin seit Niki Hosp am 30. November 2014 in Aspen (US) und dem ersten Slalom-Sieg einer Vorarlbergerin seit Anita Wachter am 30. November 1987 in Courmayeur (It). In keiner anderen Disziplin wartet Österreich und das Ski-Ländle länger auf einen Weltcupsieg als bei den Slalom-Ladies. Was Liensberger mit ihren dritten Plätzen in Levi (Fin) im November aber schon angedeutet hatte, scheint spätestens jetzt endgültig nur mehr eine Frage der Zeit: Die 23-jährige Göfnerin ist reif für den Sieg.