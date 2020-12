Innsbrucks Bürgermeister zählt plötzlich Kogler an

Auch in der Frage einer weiteren Spitzenkandidatur Felipes bei der Wahl im Jahr 2023 gelte dasselbe wie für Kogler: Rund ein Jahr zuvor werde darüber entschieden, so Willi. Tirol sei jedenfalls im Vergleich zu anderen Bundesländern „extrem gut durch die Krise“ gekommen und habe aus Ischgl auch die nötigen Konsequenzen gezogen. Der Bürgermeister verwies auf die erfolgte „Umstrukturierung in der Landesverwaltung“, was die Bereiche Katastrophenschutz und Gesundheit betrifft.