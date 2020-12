Deutschland: Über 1000 Corona-Tote in 24 Stunden

Über 1,6 Millionen Infizierte in Deutschland

Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 1,687.185 nachgewiesene Infektionen mit SARS-CoV-2 in Deutschland (Stand: 30.12., 0 Uhr). Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben sind, stieg bis Mittwoch auf 32.107. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit etwa 1,302.600 an.