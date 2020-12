Direkte Hilfe für Flüchtlinge in Bosnien

Kaum wieder zurück, entschieden sich Violo und sein Team, eine weitere Aktion zu starten. Zurzeit werden Geld- und Sachspenden für rund tausend Geflüchtete in einem Waldstück nahe der bosnischen Stadt Bihac gesammelt. „Die Menschen leben direkt in der Kälte und sind vollkommen durchnässt. Winterkleidung oder Zelte sind Mangelware“, so Violo. Dringend benötigt werden winterfeste Kleidung und Schuhe für Männer, Schlafsäcke oder Zelte. Abgegeben werden können diese in Güssing (0680/128 34 58) und Eltendorf ( 0676/849 46 03 00) nach telefonischer Anmeldung.