Steve Earle: Verbeugung vor dem verstorbenen Sohn

„Tell my mama I loved her/tell my daddy I tried/give my money to my baby to spend“ (Sag meiner Mutter, dass ich sie liebte/erzähle meinem Vater, dass ich es versucht habe/gib Geld an mein Baby, damit es was auszugeben hat) - so lauten einige Zeilen im „Harlem River Blues“. Eine bewegende Rückschau - vielleicht gar eine Anweisung für den Fall des eigenen Todes. Nun sollen alle Künstlereinnahmen und Tantiemen von „J.T.“ an eine Stiftung gespendet werden - zugunsten von Etta St. James Earle, der dreijährigen Tochter von Justin Townes Earle