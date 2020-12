Das große Schwitzen bei unseren Tennis-Assen

Immer wieder knallt er in der kleinen „Folterkammer“ über einer unscheinbaren Garage den braunen Medizinball gegen die 50 Zentimeter dicke Wand - hinter der 80 Tonnen Getreide lagern, in den Silos daneben sind es nochmals mehrere hundert Tonnen. Passt irgendwie, weil Jurij Rodionov hier in Parndorf mit Athletikcoach Flo Pernhaupt für die neue Saison sät, in der man einen Top-100-Platz ernten will. „Diesem Ziel ordne ich alles unter. Trotzdem will ich mir auf dem Platz weniger Druck machen, daran habe ich gearbeitet“, so der 21-Jährige. Der von Matzen nach Wien übersiedelte, im Burgenland an der Fitness und in Traiskirchen unter Trainer Wolfgang Thiem an seinem Spiel arbeitet - und ab sofort mit Stefan Koubek einen neuen Touring-Coach hat. „Es ist überall Luft nach oben, kein Schlag ist ausgereift“, so die Nummer 144 der Welt, die übrigens in sechs Sprachen fluchen kann. „Immer in der, die beim jeweiligen Turnier niemand versteht“, grinst Rodionov.