Schneerekord: 15 Zentimeter fielen in 60 Minuten

30 Zentimeter in der Steiermark

Teils heftiger Schneefall sorgte am Montagabend auch auf den Straßen in der Steiermark für tief winterliche Fahrbedingungen. Besonders heftig schüttelte „Frau Holle“ ihre Kissen in der Weststeiermark aus, zwischen Graz und Deutschlandsberg kam es zu Unfällen. Das Land wurde von dem Tief aber nur gestreift - dennoch kamen bis zu 30 Zentimeter Schnee zusammen.