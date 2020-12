Steiermark: Schneefall löst Verkehrschaos aus

Wer derzeit in der Grazer Gegend und der Weststeiermark unterwegs ist, muss sich gedulden: Nachdem es am Nachmittag in Graz zu schneien begonnen hatte, sorgten dichte Schneefälle wenig später auf den Straßen, etwa der B 76, für Chaos. Bis am frühen Abend mussten die Feuerwehren in Deutschlandsberg sowie Graz und GU rund 20 Fahrzeuge bergen. In St. Stefan im Rosental krachten ein Auto und ein Lkw ineinander, eine Person wurde verletzt und ins LKH gebracht.