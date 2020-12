Feuerwehren bargen umgekipptes Schneeräumfahrzeug

Massive Schneefälle in ganz Kärnten und Osttirol sorgten für mehrere Unfälle. Ein Mann (32) ist bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in Kleblach-Lind ums Leben gekommen. In Feistritz im Rosental bargen drei Feuerwehren ein umgekipptes Schneeräumfahrzeug.