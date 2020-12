Frau griff im Supermarkt in die Kassa

Die Spur der flinken Diebin verfolgten die Ermittler durch die Bezirke Scheibbs und Melk. Dabei dürfte die 22-Jährige zehnmal an acht Tatorten – einmal sogar im benachbarten Oberösterreich – zugeschlagen haben. Die Masche war immer dieselbe: „Die Täterin lenkte im Supermarkt die Kassiererin ab, griff blitzschnell in die Kassa und flüchtete mit Bargeld“, erklärt ein Ermittler. Die Frau erbeutete so insgesamt mehr als 10.000 Euro. Jetzt kamen ihr Kriminalisten aus Neumarkt an der Ybbs auf die Spur – Anzeige!