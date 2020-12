LIVE ab 11.30 Uhr: Super-G der Herren in Bormio

Die Schweiz als Vorbild?

Was ein guter Start in die Saison ausmacht, kann man an der Schweiz sehen. „Sie sind in jeder Disziplin stark und dadurch befreit - das ist der Unterschied zu uns.“ Puelacher hoffte, dass die zuletzt erzielten Slalom-Ergebnisse einen Schub geben und, „dass wir eine Trendumkehr auch im Speed schaffen.“ Immerhin gehe es im Jänner dann Schlag auf Schlag. „Ich wünsche mir und denke, dass es so passieren wird, dass man schneller und erfolgreicher wird.“