Erdogan kündigt „demokratische Reformen“ an

Gescheiterter Putschversuch

Seit dem gescheiterten Putschversuch am 15. Juli 2016 ging das Land unter Erdogan bisher eher in eine entgegengesetzte Richtung. Oppositionsparteien und Menschenrechtsorganisationen beklagen seither unter anderem die Massenverhaftungen und die regelmäßigen Verletzungen der Meinungs- und Pressefreiheit. Die Türkei belegt derzeit den 154. Platz auf der Rangliste der internationalen Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen. Die Regierung in Ankara macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Gülen weist das zurück. Laut dem Innenministerium wurden bisher rund 292.000 Menschen in Einsätzen gegen die Gülen-Bewegung festgenommen. Die Suche nach Beteiligten geht seit 2016 ohne Unterlass weiter.