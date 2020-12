Macron ist ohne Symptome und beendet Isolierung

Macron erinnert an Corona-Maßnahmen

Der Staatschef habe seine Arbeit von Versailles aus fortgesetzt, berichtete der Elysee-Palast. So telefonierte er am Dienstag mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin. Macron erinnerte unmittelbar vor Weihnachten seine Landsleute an Vorsichtsmaßnahmen wie das Tragen von Gesichtsmasken.