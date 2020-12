„Ich frage mich selbst, wozu uns das passiert“

Die Frage nach dem Warum sei dennoch erlaubt. Warum die Pandemie? Sind Globalisierung, weltweite Lieferketten, offene Grenzen, Verdrängung des Regionalen, Heischen nach Billigem und das Heil des Kapitalismus schuld an der Krise?

Diese Frage habe ich mir gestellt, als am Beginn des ersten Lockdowns im Frühjahr bei uns in Europa die Massen an Schutzmasken aus China angekommen sind. Da habe ich gedacht: Wie deppert führen wir uns eigentlich auf? Und ich denke: Wie deppert führe auch ich mich auf? Zum Beispiel all das viele Reisen, einen Tag bin ich hier, am nächsten Tag dort - mir musste einmal bei einer Reise ein zweiter Koffer nachgebracht werden, damit ich weiterreisen konnte. Was ist denn das für ein Lebensstil? Da gibt es wohl weltweit viele Dinge, die alle nicht wirklich so notwendig sind.