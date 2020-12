Erling Haaland erhält den nächsten Fußball-Preis

Der Ex-Salzburg-Stürmer bekam den Preis nach Senderangaben in Katar überreicht, wo er gerade seinen erlittenen Muskelfaserriss auskuriert. Haaland ist der bisher jüngste Träger des Ehren-Kniksen überhaupt - normalerweise wird er norwegischen Ausnahmefußballern erst deutlich später in der Karriere verliehen. Vergeben wird dieser an Persönlichkeiten oder Mannschaften, die Besonderes im oder für den Fußball des skandinavischen Landes geleistet haben.