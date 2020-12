Ivona Dadic bleibt Nummer eins der Welt

Eine fantastische Leistung! Es ist bereits 49 Jahre her, dass mit Ilona Gusenbauer eine Österreicherin am Ende eines Jahres Weltjahresbeste in einer olympischen Leichtathletik-Disziplin war. Die Ausnahmehochspringerin nahm 1971 mit ihrem am 4. September in Wien erzielten Weltrekord von 1,92 m diese für Österreich so seltene Spitzenposition in der Welt ein.