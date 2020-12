WK-Präsident Walser für Zwang zum Massentest

Wie lautet denn Ihr Vorschlag?

Das Weihnachtsfest soll von mir aus noch im größeren Kreis gefeiert werden dürfen, obwohl der finanzielle Schaden und Ruin für die Wirtschaft, dieses Fest mit bis zu zehn Personen feiern zu dürfen, in keinem Verhältnis dazu stehen. Wenn Oma und Opa heuer einmal nicht dabei wären, würde die Welt auch nicht untergehen. Wir haben eine Pandemie. Aber dann sollten ab dem 26. Dezember alle radikal daheim bleiben müssen und die gesamte Bevölkerung durchgetestet werden. Das braucht angeblich für Tirol an die zehn Tage. In dieser Zeit würden alle positiv Infizierten rausgefischt und müssten in Quarantäne. Und am 8. Jänner könnten wir dann wieder alles aufsperren.