Grenzkontrolle: Quarantäne auch nach Tschick-Kauf

Sieben-Tages-Inzidenz

Die Sieben-Tages-Inzidenz - also die Neu-Infizierten gemessen an 100.000 Einwohnern im Sieben-Tages-Schnitt - liegt in Kärnten bei 281,7. Damit reiht sich Kärnten österreichweit nach Salzburg (299,2) auf dem zweiten Platz ein, am dritten Platz steht Oberösterreich (247,6). Innerhalb Österreichs sind die Bezirke Völkermarkt (527,9) und Hermagor (520,7) an der Spitze, dann folgt Tamsweg mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 493,8. Der Altersdurchschnitt der Kärntner Corona-Patienten liegt derzeit bei 53,1 Jahren.