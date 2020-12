Corona-Grenzkontrollen: Stau vor Karawankentunnel

Corona-Kontrollen auch in Slowenien

Auf slowenischer Seite werden auch Autobusse kontrolliert, was am meisten Zeit einnimmt. Am Freitag wurden an der slowenischen Grenze rund 3000 Corona-Kontrollen durchgeführt und 50 Quarantäne-Bescheide ausgesprochen. Ähnliche Kontrollen startet das Bundesheer gemeinsam mit der Polizei am Samstag auch auf österreichischer Seite. Polizisten befürchten, dass es sich vor Weihnachten auch beim Grenzübergang am Loibl stauen wird.