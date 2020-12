Salma Hayeks Eule hilft beim Christbaumschmücken

In einer Fotoserie ist zu sehen, wie Hayek den kleinen Vogel in den Baum setzen will. Der macht es sich aber lieber am Kopf von Hayek gemütlich. Benannt ist die Eule nach dem Luxuskonzern Kering, zu dem unter anderem Bottega Veneta, Puma und Gucci gehören, der von Hayeks Ehemann, dem Franzosen Francois-Henri Pinault geleitet wird. Eingezogen ist die Eule im Februar 2019 bei Pinault und Hayek.