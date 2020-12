Mütter wegen neuem Busfahrplan in großer Sorge

Am Montag war das Chaos perfekt: Mehrere Haltestellen seien laut den Betroffenen nicht angefahren worden, die neuen Busfahrer hätten gar nicht gewusst, dass sie jetzt auch Volksschüler mitnehmen müssen und nach der Schule seien einige Kinder nicht zuhause angekommen, weil der Bus nicht an den richtigen Haltestellen angehalten habe. „Es hat offensichtlich keinen ordentlichen Plan gegeben“, ärgert sich Beckhaus-Vogl. Am Dienstag besuchte sie mit drei Leidgenossen die Gemeinderatssitzung und versuchte, bei der Bürgerfragestunde eine Problemlösung zu finden: „Dort wurden wir vertröstet, dass wir einen Antrag stellen sollen und in den nächsten Wochen eine Lösung gefunden werde“, erzählt sie.