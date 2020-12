Bei der Holding Graz: Revierkämpfe um Top-Jobs

Heinz Pleschiutschnig, der neue Geschäftsführer der Freizeitbetriebe der Holding Graz, hat ganz überraschend nach nur drei Monaten gekündigt. Was muss passiert sein, dass jemand einen so gut bezahlten Job nach so kurzer Zeit aufgibt? Im Hintergrund hat es offenbar einen erbitterten Revierkampf gegeben.