Schiebehilfe für Rollstuhl brächte Ulli Mobilität

Trotz ihrer schweren Behinderungen ist Ulli ein lebensfroher Mensch, der sich an den einfachen Dingen des Alltags erfreut. Sie mag es, Kraft in der Natur zu tanken, einen Kurzbesuch in einer Therme zu machen oder bei klassischer Musik Kaffee zu trinken. Besonders liebt sie es aber, mit ihren Schwestern Leberkässemmeln zu verspeisen.