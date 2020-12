Wie die Zukunft heimischer Hotels aussehen könnte

Studentenheim und 4-Sterne-Hotel

Am 13. November hat das Intercity Hotel am Grazer Bahnhof eröffnet. „Am 14. mussten wir alle Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken“, erzählt Hotelmanager Stefan Willensdorfer. Auch hier liegt ein innovatives Konzept zugrunde: „Der Baukörper ist zweigeteilt, wir sind unter einem Dach mit einem modernen Studentenheim.“ Daraus ergeben sich viele Synergien: „Tiefgarage, Gastro, Räume für Arbeitsgruppen - das alles wurde für eine Doppelnutzung miteingeplant.“ Ein Grund, wieso man an einen erfolgreichen Neustart 2021 fest glaubt.