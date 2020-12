Polizei schnappte Drogen-Dealer im Flachgau

Die Salzburger Polizei konnte in Zusammenarbeit mit Kollegen aus Vorarlberg und Wien einem Flachgauer Drogen-Händler (37) fassen. Er soll über drei Jahre lang Suchtmittel besessen, und damit gedealt haben. Zahlreiche Cannabis-Pflanzen konnten in einer Wohnung in Thalgau sichergestellt werden.