„Weihnachtsgeschichte“ will im Jänner verzaubern

Statt Dezember soll die Premiere nun am 8. Jänner des neuen Jahres stattfinden. Zusätzlich soll es auch am 9. und 10. Jänner Vorstellungen geben - coronabedingt finden also reduziert nur 3 Vorstellungen statt. Dem Intendanten von teatro, Norberto Bertassi, sei es aber wichtig, die Fans nicht zu enttäuschen. Vor allem jene sollen kommen können, die schon Tickets gekauft haben, betonte er in einer Presseaussendung. Auch wenn das Weihnachtsfeeling somit erst im Jänner nachgeholt werde, so würden sich viele Menschen danach sehnen, endlich wieder Kultur erleben zu dürfen, ist der Intendant überzeugt.