Hoch „Yadigar“ sorgt nun für ruhiges Wetter

„In Mitteleuropa und somit auch im Alpenraum gestaltet sich das Wetter aus jetziger Sicht in den kommenden Tagen ruhig“, sagt Meteorologe Niko Filipovic im Gespräch mit der „Tiroler Krone“. Vom Atlantik her würden zwar immer wieder Ausläufer eines Tiefdruckgebietes heranziehen. „Die erreichen uns aber nur schwach. Wenn, dann handelt es sich um Reste von Fronten, die nur bedingt sichtbar werden.“ Vor allem in höheren Lagen ab 1000 Meter werde es wärmer, weiß Filipovic. „Dort liegen die Temperaturen um die zehn Grad.“ Dem Schnee in den nördlichen Alpen geht es somit an den Kragen. Nicht jedoch in Osttirol: „Dort wird sich das nicht so stark auswirken.“