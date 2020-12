Hirscher-Video: Die entfesselten Netz-Reaktionen

Während also die Kollegen mit viel Humor und Vorfreude auf Hirschers Video reagierten, kamen von den Fans entfesselte Reaktionen. Hirscher wurde auf Twitter, mit dem Rekordolympiasieger Michael Phelps verglichen, der seinerzeit die Schwimm-Konkurrenz zu besseren Leistungen animierte. Wieder ein anderer schrieb, eine Hirscher-Rückkehr wäre die beste Nachricht des Jahres. Und es gab auf Instagram so viel Lob für seinen Fahrstil, wie sonst für niemanden in der Skiwelt.