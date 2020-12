Stau bei Salzburgs Verkehrsprojekten

Baustadträtin Martina Berthold (Grüne) rechnet für den Kreisverkehr beim Museumsplatz mit der baulichen Umsetzung in der ersten Jahreshälfte 2021. Am Montag wird dazu der Grundsatzamtsbericht samt Kostenaufstellung für den Kreisel beschlossen. Ende März könnte dann der Vergabeamtsbericht folgen. Der ÖVP geht das zu langsam gehen – sie will gleich mit der Vergabe starten. Für Berthold kommt das nicht infrage: „Sonst wird immer ganz genau geschaut. Ich will das sauber haben.“ In einer Stellungnahme hält Berthold fest, dass bei den Planungen zudem zu wenig Rücksicht auf die Verkehrsauswirkungen genommen wurde – die Grünen waren gegen die Kreisverkehr-Lösung. Die Kosten betragen rund 1,2 Millionen Euro.