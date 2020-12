Rückruf! 99ers-Crack muss zurück nach Ottawa

Schlechte Post für die Graz99ers! Der steirische Eishockeyklub muss bereits am Samstag beim Spiel in Fehervar auf Verteidiger Olle Alsing verzichten. Der Schwede, der nur ausgeliehen war, wurde von seinem Stammklub Ottawa Senators zurückbeordert. In einem Vorbereitungscamp kann sich der Schwede für die Aufgaben in der NHL beweisen.