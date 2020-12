Spitalsvertreter: „Bevölkerung hat es in der Hand“

Es ist ein flammender Appell, den Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sowie Vertreter aus österreichischen Spitälern am Donnerstag an die Bevölkerung gerichtet haben. So machten sie deutlich, wie ernst die aktuelle Lage auf den Krankenstationen des Landes seien. Man sei an den Grenzen der Belastbarkeit - der derzeitige Zustand in den Spitälern könne nicht mehr über viele Monate aufrechterhalten werden. „Die Bevölkerung hat es in der Hand“, so die eindringliche Bitte, weiter bei einer Verringerung der Neuinfektionen mitzuhelfen. Eine weitere, dritte Welle wäre nur sehr, sehr bedingt verkraftbar.