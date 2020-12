Causa Ischgl: Kolba rechnet mit „Millionenschaden“

„Die Aufforderungsschreiben an die Finanzprokuratur gehen derzeit Tag für Tag hinaus“, ließ Kolba wissen. Wenn die Finanzprokuratur spätestens in drei Monaten Ansprüche ablehnt, werden die Klagen am Landesgericht für Zivilrechtssachen in Wien eingebracht. „Ich rechne damit, dass die ersten mündlichen Verhandlungen im April 2021 starten werden,“ so der Obmann. Bisher hatte Kolba damit gerechnet, dass im Jänner oder Februar des kommenden Jahres die ersten Prozesstermine in Sachen Ischgl anstehen.