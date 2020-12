Rapid: „Brauchen definitiv bessere Leistung“

Rapid ist „heiß“ auf das „Finalspiel“ in der Europa League gegen Molde, wie es Didi Kühbauer formuliert. Der Cheftrainer der Hütteldorfer weiß aber auch: „Wir brauchen definitiv eine bessere Leistun als bei der 0:1-Niederlage im Hinspiel in Norwegen.“ Was er und Mittelfeldler Marcel Ritzmaier sonst vor dem Spiel zu sagen haben, sehen Sie hier im Video (oben).