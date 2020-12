Unfälle durch verirrte Rinder auf der Westautobahn

Schon länger gesucht

Die beiden Jungstiere, das Kalb sowie eine Kuh waren bereits am Freitag, dem 4. Dezember, auf einer Weide in der Ortschaft Moos in Ansfelden-Nettingsdorf durch einen Elektrozaun gebrochen und in ein Waldstück gelaufen. Versuche, die Tiere einzufangen, scheiterten. Am Dienstag hatte der Besitzer (46) mit der Feuerwehr vergeblich versucht, die Ausreißer zu finden und zu fangen.