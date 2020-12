Anschober: „Wichtigste vier Wochen stehen bevor“

„Die Pandemie gibt nicht nach“

Für die kommende Woche geht Anschober davon aus, dass die Zahl der täglichen Neuinfektionen unter 2000 sinkt, „aber wir sind weiterhin viel zu hoch“. Außerdem sei es gelungen, die Reproduktionszahl von 1,44 auf 0,84 zu senken. Ein „Traumziel“ wäre es, auf unter 0,8 zu kommen. „Der Trend in den vergangenen sieben Tagen ist so, dass wir bei den aktiven Fällen ein Minus von 21 Prozent hatten.“ Die 7-Tages-Inzidenz liegt laut Anschober in Österreich derzeit bei 237, zum Vergleich in Italien bei 238, in Deutschland 157 und in Tschechien bei 261. „Europa ist nach wie vor mitten in dieser Krise drinnen, die Pandemie gibt nicht nach.“