Massentests bei Polizei: Nehammer machte Anfang

Am Montag startet die groß angelegte Testaktion der Polizei: Rund 39.000 Exekutivbeamte können sich an einer von mehr als 100 Teststraßen in Österreich testen lassen. Ihr oberster Chef, Innenminister Karl Nehammer, ging mit gutem Beispiel voran und ließ sich im Innenministerium testen.