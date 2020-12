Steiermark: Aufregung um erhöhte Mindestsicherung

Jedes Jahr im Dezember ändert die Landesregierung die Verordnung zur steirischen Mindestsicherung: Damit wird die monatliche Höhe des Sozialgeldes an den so genannten „Ausgleichszulagenrichtsatz“ angepasst. Ein anderer, umgangssprachlicher Begriff für dieses Wortungetüm ist „Mindestpension“. Mindestpension und Mindestsicherung werden also im selben Maß erhöht.