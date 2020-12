Anschober: „Lockdown wirkt, wenn auch langsamer“

Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in Österreich hat am Samstag die Marke von 300.000 überschritten, nachdem in den vergangenen 24 Stunden (Stand Samstag 9.30 Uhr) 3444 Neuinfektionen dazugekommen sind. Das sind fast 1000 neue Fälle weniger als am Samstag der Vorwoche. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) wertete die sinkenden Werte auch der vergangenen Tage als Beleg dafür, dass das Herunterfahren des Landes wirkt - zwar „langsamer als beim ersten Lockdown, aber wirksam“.